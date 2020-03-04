Освобожденному при обмене объявили о подозрении в пытках пленных

Гражданину Украины, освобожденному из плена при обмене удерживаемыми лицами объявлено о подозрении в пытках пленных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Следователи Службы безопасности Украины во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении освобожденному в декабря 2019 года украинскому гражданину, разоблаченном в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.



По данным следствия, подозреваемый во время пребывания в тюрьме «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке, добровольно вступил в состав группировки.



«Совместно с другими участниками НВФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке», — отметили в пресс-службе.



Во время проведения обыска по месту жительства правоохранители изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в группировке «ДНР».



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена боевиков на Донбассе в рамках обмена 29 декабря 2019 года, заявил, что другие освобожденные, Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались над украинскими заключенными в плену группировки «ДНР».