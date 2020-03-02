Асеев назвал фамилии освобожденных, которые пытали пленных в Донецке

Журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена боевиков на Донбассе в рамках обмена 29 декабря 2019 года, заявил, что другие освобожденные, Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались над украинскими заключенными в плену группировки «ДНР».



«О Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба били меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым — он все еще в плену — фактически вымыли пол, протянув по всему коридору) я также говорил президенту. Он сразу связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" — и на этом все», — написал Асеев в Facebook.



Он отметил, что зарегистрировал в СБУ 20 января 2020 года запрос по Бражникову и Кускову, но никакого официального ответа еще не было. На запрос телеканала «1+1» в СБУ ответили, что проверяют информацию о пытках, но отказались предоставить информацию о Бражникове.



По словам Асеева, Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его «спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев». Кусков же, по его словам, уже более двух лет находится на свободе, после обмена в декабре 2017 года.



Асеев сообщил, что видел Кускова в лечебнице «Феофания», куда тот, видимо, пришел проведать Бражникова. «[Кусков] встретил меня на первом этаже, похлопал по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". — Помню, Леша, я ничего не забуду», — подытожил освобожденный из плена журналист.



Ранее Асеев уже говорил, что в предыдущих обменах участвовали люди, которые были напрямую задействованы в пытках, однако не называл их фамилии публично.