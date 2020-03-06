СБУ заблокировала канал финансирования «ЛНР» через системы электронных платежей

СБУ прекратила канал финансирования группировки «ЛНР» через банковские и электронные платежные системы. Сейчас заблокированы карточные счета, на которых находится около 20 млн гривен, сообщает пресс-центр спецслужбы.



Следствие установило, что группа украинских граждан, которые постоянно проживают на подконтрольной боевикам части Луганской области, в 2014 году создали учреждение «Первый коммерческий центр».



Через эту структуру осуществлялось пополнение и снятие денег с банковских платежных карт Украины и РФ с использованием известных международных платежных систем. Оборот средств осуществлялся на запрещенных в Украине ресурсах.



По информации СБУ, в работе «Первого коммерческого центра» участвуют почти 300 человек, более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.



Установлено, что работе незаконного коммерческого центра способствовала руководительница киевского отделения одного из банков.



«Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы», — говорится в сообщении.



Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию.



Руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной властям территории, сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.