Ходаковский заявил о задании Кремля выдать 700 тысяч паспортов на Донбассе до конца года

Бывший «секретарь Совбеза ДНР» и основатель батальона боевиков «Восток» Александр Ходаковский заявил, что руководство России поставило задачу группировкам «ДНР» и «ЛНР» выдать жителям Донбасса 700 тысяч российских паспортов к концу года.



«На фоне того, что после официального отхода [бывшего помощника президента России и экс-куратора "Л-ДНР"] Владислава Суркова его курс на паспортизацию не отменен, а напротив — давят на ускорение, требуя к следующему году выйти на отметку минимум семьсот тысяч...», — написал Ходаковскийв своем Telegram-канале.

По данным МВД России, российские паспорта по упрощенной процедуре уже получили 283 тысяч жителей неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что в 2019 году владельцами этих паспортов стали 225 жителей, а с начала этого года — 58 тысяч.



По данным СНБО Украины, число получателей российских паспортов на неподконтрольной части Донецкой и луганской областей составляет 156 тысяч человек.