СМИ: Саммит «нормандской четверки» будет отложен и может вообще не состояться весной

Встреча лидеров государств в «нормандском формате» точно не состоится в апреле. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представителя официальной Германии, который общался с изданием не под запись.



Это заявление не является официальным оповещением, официальное решение об отсрочке саммита еще не принято, однако собеседник, непосредственно занимающийся украинской тематикой, уверен, что завершить подготовку к саммиту вовремя не удастся.



«Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле — возможно, в мае, а возможно, и позже», — объясняет собеседник.



Несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет, объясняют в Германии.



Источники российского «Коммерсанта» также прогнозируют, что новый саммит в «нормандском формате» в апреле, скорее всего, не состоится: к этому времени вряд ли будут выполнены решения парижской встречи четверки.