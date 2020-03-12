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«Старый паспорт съела собака»: Российская блогер после запрета попыталась въехать в Украину

12 марта 2020, 20:40

«Старый паспорт съела собака»: Российская блогер после запрета попыталась въехать в Украину

Российскую актрису, блогера Наталью Краснову второй раз за последние месяцы киевские пограничники не пустили в Украину.  

Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в «Борисполь». В Госпогранслужбе отмечают, во время пограничного контроля сотрудники выяснили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину, однако ей запрещен въезд на территорию страны сроком на 3 года. Причиной запрета стало посещение в 2018 году оккупированного Крыма.  

По информации пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Однако база данных выявила запрет на въезд.

На вопрос, почему россиянка заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, которое должно было действовать до конца 2022 года, Красновой проставили новый срок запрета въезда в страну - 10 лет. Женщину отправили в Беларусь.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины не указали имени блогерши. СМИ известно, что речь идет о россиянке Наталье Красновой, у которой в Киеве должен был состояться концерт в столичном Доме Кино.

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