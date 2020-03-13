Советники «нормандской четверки» перенесли встречу из-за коронавируса

Встреча политических советников лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) не состоялась в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



По его словам, встреча перенесена, а консультации относительно проведения саммита «нормандской четверки» будут обсуждаться в телефонном режиме.



«Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. У нас будет телефонный разговор между советниками. В ходе которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине. Я надеюсь, что в апреле», — отметил Ермак.