«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта

Группировка «ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до 31 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте так называемого пенсионного фонда.



Утверждается, что данное мероприятие не отразится на процессе получения «пенсионных выплат».



Причины такого решения не объясняются.

Группировка «ЛНР» также ввела режим повышенной готовности на подконтрольных им территориях в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19.



Отдельный пункт обязывает приехавших з Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, ФРГ, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19 обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия на подконтрольной боевикам территории.