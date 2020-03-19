ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на коронавирус

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать по всей Украине, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу миссии.



«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает выполнять свой мандат по всей Украине. Осознавая и учитывая угрозу болезни COVID-19 для широкой общественности, СММ принимает все необходимые меры и предостережения для минимизации рисков», — говорится в сообщении.



В миссии опровергают слухи о том, что СММ якобы может прекратить работу на временно оккупированных территориях Украины.