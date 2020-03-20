В ПФ обещают своевременную выплату пенсий даже получателями на дому

Изменения в работе управлений Пенсионного фонда в Донецкой области не планируются в связи с мероприятиями по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщила начальница Главного управления ПФ в области Наталья Рад.



Она отметила, что управления ПФ работают в штатном режиме и осуществляют работу дистанционно благодаря техническим средствам и спилам сотрудников.



«Сейчас мы занимаемся финансированием выплат за март. Все выплаты финансируются в соответствии с утвержденным графиком», — проинформировала она во время брифинга в ДонОГА 20 марта.



Начальница ГУ ПФ на Донетчине уточнила, что изменения не коснутся, в том числе, пенсионеров, получающих выплаты на дому.



«Наличными средствами мы обеспечены и вывоз пенсии пенсионерам предприятиями почтовой связи осуществляется традиционно. Изменений не планируется. Пенсионеры, которые получают пенсии дома могут не переживать», — заверила Рад.

В то же время, в Пенсионном фонде не знают, когда начнут выплачивать пенсионерам по 1 тысяче гривен