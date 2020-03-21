Президент Молдовы сообщил, что 4 больных коронавирусом прибыли из Украины

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что четверо граждан страны, которые вошли в список новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 прибыли из Украины после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом пишет молдавское издание Deschide.



«В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что в результате у нас — четыре случая, завезенные из Украины», — заявил президент Молдовы Игорь Додон.



Президент Молдовы призвал граждан страны воздержаться от любых путешествий из-за пандемии COVID-19.



По словам министра здравоохранения Виорики Думбарвеану, по состоянию на 20 марта, в Молдове подтверждено 17 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных достигло 66 человек.



В Украине, по последним данным, подтверждено 41 случай инфицирования коронавирусом, один из которых в Тернопольской области.