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СМИ: Компания Ахметова перестала платить за газ для Луганской ТЭС

23 марта 2020, 10:18

СМИ: Компания Ахметова перестала платить за газ для Луганской ТЭС

«ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС. Об этом говорится в письме ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» на Офис Президента и Кабинет Министров, передает сайт «Наші гроші».

По данным государственного оператора, ДТЭК «Востокэнерго» несанкционированно и безвозмездно за февраль-март отобрал газа на 241 млн гривен.

При этом компания Ахметова в феврале подала в Хозяйственный суд Луганской области иск против АО «Луганскгаз». Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил «Луганскгазу» ограничивать поставки газа на Луганску. ТЭС.

Кроме этого, по данным НАК «Нафтогаз Украины», ДТЭК «Востокэнерго» не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 млн ​​гривен.

Также с 1 июля прошлого года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По данным «Наших грошей», по состоянию на март долг составляет около 700 млн гривен

Журналисты подсчитали, что суммарный долг компании ДТЭК перед государством составил уже более 1,6 млрд гривен, из которых 948 млн — это долги за отобранный и потребленный газ.

В ДТЭК Энерго «Новостям Донбасса» сообщили, что сложившаяся ситуация связана с дефицитом оборотных средств у компании.

Там отметили, что с июля 2019 года Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ из-за критического дефицита угля.

«Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. Для экономии природного газа с 25 августа прошлого года ДТЭК Луганская ТЭС была вынуждена перейти на работу одним энергоблоком», — говорится в сообщении.

В ДТЭК также говорят о невостребованности отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженности.

Кроме этого, ГП «Энергорынок» задолжал ДТЭК «Востокэнерго» за электроэнергию почти 1,9 млрд гривен.
Отмечается, что вопрос стабильного энергоснабжения Луганской области должен рассматриваться на государственном уровне.

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