ОБСЕ потеряла беспилотник после глушения на участке разведения в Петровском

Беспилотник СММ ОБСЕ глушили во время пролета над участком разведения сил в Петровском Донецкой области. Миссия потеряла контроль над БПЛА и не смогла его вернуть, сообщается в отчете СММ.



22 марта во время пролета вблизи Петровского БПЛА среднего радиуса действия дважды подвергся воздействию помех сигнала, по оценке СММ, вследствие глушения. После второго случая команда СММ потеряла связь с БПЛА и не смогла его вернуть.



Наблюдатели предполагают, что беспилотник упал на северном крае участка разведения или неподалеку от него.



Накануне инцидента, 21 и 22 марта, СММ зафиксировала ведение боевых действий на участке разведения в Петровском и возле него.