В Луганской области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ подвергся обстрелу из стрелкового оружия во время полета над районами возле Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Во время управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия возле н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели слышали 2 очереди из стрелкового оружия примерно в 300–400 м к юго-юго-западу. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 200 м к западу от позиции патруля», — говорится в отчете.



Отмечается, что команда миссии приземлила аппарат и покинула этот район.