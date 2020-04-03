Кабмин начнет смягчать карантина в конце апреля, если ситуация позволит

В конце апреля правительство начнет поэтапно ослаблять карантин, если уменьшится количество больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий», — сказал премьер.



По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.



«Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики», — пояснил Шмыгаль.



В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.



Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен.

Также премьер сообщил, что Кабмин ввел запрет на передвижение по улицам более чем двум лицам вместе. Ограничение не распространяется на детей.

По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.