В Украине запустили мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима и повлечет штрафы. Об этом сообщил вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».



«В течение дня, на протяжении 14 дней, человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», — сказал он.



Федоров сообщил, что сейчас есть три целевых аудитории приложения: те, кто вернулись из других стран и подлежат обсервации, те, кто заболел и лечится дома, и те, у кого подозревается коронавирус.

Кабинет министров Украины обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 года разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.