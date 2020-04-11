Минобороны не знает, сколько жителей ОРДЛО болеют коронавирусом

У Министерства обороны отсутствуют данные о количестве случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Таран в интервью «ТСН Тиждень».



На вопрос о том, сколько сейчас жителей ОРДЛО болеют коронавирусом, он ответил: «Такой информации у меня нет».

Группировка «ЛНР» признает наличие коронавируса у восьми жителей подконтрольной ей территории Луганской области. Часть пациентов с коронавирусом вернулись в ОРЛО из Москвы.



В «ДНР» заявляют о 18 случаях коронавируса.



В СБУ утверждают, что на оккупированной территории Луганской области умерли 13 человек с признаками коронавирусной инфекции.