ОБСЕ зафиксировала сотни мин возле участка разведения в Петровском

Стороны так и не провели разминирование участка разведения сил «Петровское-Богдановка» в Донецкой области, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ.



8 и 9 апреля беспилотник СММ зафиксировал около 500 мин на участке разведения. По оценке миссии, мины принадлежат боевикам и Вооруженным силам Украины.



150 мин зафиксировано непосредственно на участке разведения. В СММ пришли к выводу, что эти мины являются частью минного поля, которое простирается примерно на 350 метров к югу от дороги между Богдановкой и Викторовкой.



За пределами участка разведения БПЛА «увидел» около 240 мин, которые по оценке СММ, принадлежат ВСУ.



9 апреля БПЛА впервые зафиксировал 40 противотанковых мин, установленных в 2 ряда, и вновь зафиксировал не менее 50 противотанковых мин, установленных в два ряда, в поле приблизительно в 200 метрах от участка разведения. По оценке, все мины принадлежали боевикам.



В ночь с 9 на 10 апреля на участке разведения БПЛА СММ зафиксировал человека, который шел вблизи бывших позиций ВСУ на расстоянии примерно 1 километра от участка.

Петровское контролируют боевики группировки «ДНР», Богдановку — украинские военнослужащие. В ноябре 2019 года стороны зеркально отвели вооружение и позиции на этом участке.