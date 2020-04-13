Аваков: Троим священнослужителям выписали штрафы из-за скопления людей в церквях

Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter.



«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы», — написал он.



Кроме этого, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.



Согласно карантинным мерам, на праздники предполагается пребывание не более 10 человек в храмах. Верующие должны быть в одетых масках и соблюдать дистанцию, что должно контролироваться правоохранителями.