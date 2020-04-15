В Киеве еще один случай COVID-19 зафиксировали в лавре и три — в монастыре

За минувшие сутки в Киеве были зафиксированы еще один случай заболевания коронавирусом в Киево-Печерской лавре и три — в Ионинском монастыре. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличкой во время онлайн-брифинга.



«Вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, меряют температуру монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания, то их госпитализируют», — отметил он.



Кличко уточнил, что вчера госпитализировали из лавры одну монахиню и двух учащихся семинарии.



Таким образом, в Киево-Печерской лавре уже около 100 заболевших COVID-19. В понедельник власти закрыли лавру на карантин.



Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировали 612 случаев коронавируса, из них 12 человек выздоровели, а 11 — умерли.