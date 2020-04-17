Четырех боевиков «ЛНР» подозревают в убийстве двух военных СБУ

Прокуратура Луганской области заявила о подозрении четырем боевиками «ЛНР» о подозрении в гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины 26 мая 2018 года в селе Желобок Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, лицо, предоставившее приказ открыть огонь по позициям Вооруженных Сил Украины — командир батальона 4-й отдельной механизированной бригады так называемой «народной милиции «ЛНР».



В результате обстрела из стрелкового оружия и автоматического гранатомета двое сотрудников спецслужбы Украины погибли, еще двое получили огнестрельные осколочные ранения.



«Командиру незаконного вооруженного формирования РФ и еще трем лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и участию в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых», — говорится в сообщении.