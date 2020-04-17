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Хорошо относящихся к РФ украинцев вновь существенно больше — исследование

17 апреля 2020, 16:09

Хорошо относящихся к РФ украинцев вновь существенно больше — исследование

Количество положительно настроенных к РФ украинцев в феврале 2020 года составило 54%, плохо или очень плохо — 33%, 13% не определились. При этом в РФ количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине, за этот период уменьшилось с 56% до 41%, а тех, кто к Украине относится отрицательно, возросло с 31% до 47%.

Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

Согласно исследованию, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе страны положительно относятся к России 39%, в центре — 47%, на юге — 68%, на востоке — 80%. Большинство тех, кто негативно относится к РФ, сконцентрировано на западе Украины (51%), а меньше всего таких — на востоке страны.

По сравнению с сентябрем 2019 года, то есть за полугодие, уровень поддержки независимости Украины остается прежним — 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года.

При этом за полгода количество сторонников закрытых границ с РФ уменьшилось с 41% до 39%, а тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилось с 49% до 51%.

В России, по сравнению с сентябрем 2019 года, с 23% до 26% увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной и с 54% до 56% — независимых отношений без границ и таможен. С 19% до 15% уменьшилось количество желающих объединения в одно государство.

КМИС проводил собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 18 февраля 2020 года методом личного интервью 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке 1600 человек среди россиян в возрасте 18 лет и старше, в период с 23 по 29 января 2020 года. Статистическая погрешность при выборке 1603 человек не превышает 3,4%.

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