ООН рекомендует выплатить пенсии и упростить регистрацию рождения и смерти для жителей ОРДЛО

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендует Украине выплатить пенсии, а также упростить процедуру регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В частности, требуется не только обеспечить беспрепятственный доступ к пенсиям жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, но и создать механизм выплат по задолженности.



Также организация рекомендует Украине принять закон о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств.