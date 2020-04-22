В Донецкой области число заболевших коронавирусом увеличилось до 21

В Донецкой области выявлено еще два случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее число случаев увеличилось до 21. Об этом сообщил
глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.
Наличие вируса подтвердили у 67-летнего мужчины в Мариуполе, у которого накануне диагностировали пневмонию. В Славянске — 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. Отмечается, что у нее также была предварительно диагностирована пневмония.
Таким образом, по состоянию на вечер 22 апреля зафиксировано 13 случаев в Мариуполе, по два Дружковке и Славянске, по одному — в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке.