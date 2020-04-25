Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ВСУ выявлено 57 случаев коронавируса

25 апреля 2020, 11:17

В ВСУ выявлено 57 случаев коронавируса

По состоянию на 25 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 57 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«За минувшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Всего на данный момент на учете находится 37 пациентов. Еще 18 человек выздоровели, двое скончались.

Четверо заболевших госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице, Надворнянскую центральную больницу и Черновицкий военный госпиталь. Еще двое военнослужащих во Львовской и Ивано-Франковской областях лечатся дома под присмотром медицинской службы.

Один сотрудник ВСУ находится в состоянии средней тяжести, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Еще по теме

Прочее
Всу коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:21
«ДНР» выявила еще пять случаев коронавируса. Всего в ОРДО — 76
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:44
«ЛНР» назвала город с наибольшим числом больных коронавирусом
16:41
В «ДНР» допустили закрытие городов на карантин
16:01
В «ЛНР» заявили о 70 случаях заболевания коронавирусом
14:18
В «ДНР» заговорили об установке памятника Сталину в Донецке
12:59
В Торезе «ДНР» дезинфицировала дом из-за коронавируса
10:45
«ДНР» сообщила о второй смерти от COVID-19. Всего заболевших — 71
21:18
«ДНР» будет использовать название «Сталино» в отношении Донецка
20:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:58
«ЛНР» ввела ограничения на передвижения еще в пяти городах
18:17
«ДНР» задержала главного санврача Дебальцево за взятку
17:37
В «ЛНР» заявили, что не нашли коронавирус у освобожденных в ходе обмена
17:10
«ЛНР»: Врач отрицает, что заразившийся мужчина умер от COVID-19
14:58
В ОРДО призвали не посещать кладбища в поминальные дни из-за COVID-19
все новости
12:41
Старость встретилась с войной. Документальный репортаж: Донецк, Мариуполь, Часов Яр ►
11:17
В ВСУ выявлено 57 случаев коронавируса
10:21
«ДНР» выявила еще пять случаев коронавируса. Всего в ОРДО — 76
09:36
Коронавирус в Украине выявлен у 8125 человек
09:12
Двое военных получили ранения за минувшие сутки
23:32
ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру Саакашвили. «Батькивщина» готова к переговорам
22:20
Захваченным в Керченском проливе морякам предоставили статус УБД
21:55
В Донецкой области выявили три новых случая COVID- 19
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:26
Кабмин опубликовал этапы выхода из карантина
20:44
Кабмин уволил руководителей таможенной и налоговой служб
20:24
ГБР вызывает Януковича для следственных действий
19:45
СМИ: Майора СБУ Шайтанова завербовал фигурант дела МН17
18:57
Саакашвили: Я за мир с Россией
18:06
МККК: Мины продолжают убивать и калечить жителей Донбасса
все новости
ВИДЕО
Старость встретилась с войной. Документальный репортаж: Донецк, Мариуполь, Часов Яр ►
25 апреля, 12:41
Как проводить местные выборы на фоне COVID-19? ►
23 апреля, 15:29
«ДНР» 6 лет спустя. Как Киеву вести дела с Кремлем ►
21 апреля, 15:14

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция