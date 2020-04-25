В ВСУ выявлено 57 случаев коронавируса

По состоянию на 25 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 57 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«За минувшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.



Всего на данный момент на учете находится 37 пациентов. Еще 18 человек выздоровели, двое скончались.



Четверо заболевших госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице, Надворнянскую центральную больницу и Черновицкий военный госпиталь. Еще двое военнослужащих во Львовской и Ивано-Франковской областях лечатся дома под присмотром медицинской службы.



Один сотрудник ВСУ находится в состоянии средней тяжести, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.