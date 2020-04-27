ОБСЕ видела повреждения домов и газопровода в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов и газопровода в подконтрольных группировке «ДНР» Донецка и поселке Гольмовское. Об этом сообщается в отчете миссии.



В Петровском районе Донецка на ул. Безлесной, 6-8 наблюдатели видели 2 пробоины в крыше одноэтажного жилого дома, а также воронку во дворе. Они также заметили залатанную пробоину на газопроводе.



«Жительница (30–39 лет) дома рассказала, что вечером 24 апреля она находилась дома, когда услышала звуки обстрела», — говорится в отчете.



Наблюдатели не смогли определить вооружение и направление огня.



В Гольмовском патруль миссии видел повреждения окна и мебели на втором этаже двухэтажного дома по ул. Школьной, 8.



Жители квартиры рассказали, что примерно в полдень 24 апреля мужчина вышел из кухни буквально за несколько секунд до того, как пуля пробила окно.



«Девочка (примерно 5 лет), находившаяся в то время с ними в квартире, сейчас находится в стрессовом состоянии и очень встревожена», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, повреждение возникло недавно в результате попадания пули, выпущенной с северо-западного направления.