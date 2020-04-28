В «ДНР» назвали отделения с ИВЛ для больных коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» инфицированных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии отправляют в ГБ№ 1 Донецка и отделение анестезиологии реанимации клинической рудничной больницы Макеевки. Об этом в эфире сепаратистского канала «Оплот ТВ» рассказала «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.



По ее словам, в ГБ№ 1 Донецка есть три отделения реанимации, которые перепрофилированы под инфекционную патологию.



Утверждается, что если не будут справляться эти две больницы будут подключены другие учреждения здавоохранения.

28 апреля на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших теперь составляет 89.