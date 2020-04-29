Офис президента прокомментировал решения ВАКС о взыскании многомиллионных залогов

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога, внесенного экс-нардепом Максимом Микитасем, которого подозревают в организации коррупционной схемы по завладению квартирами Нацгвардии. Ранее суд взыскал 35 млн грн залога с «короля контрабанды» за нарушение обязательств во время действия меры пресечения.



В Офисе президента подчеркнули, что это первые в истории Украины случаи взыскания залогов такого размера.



«Офис Президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников», — говорится в сообщении ОП.



В ОП также считают данные решения суда демонстрацией его независимости и прозрачности.



30 млн гривен залога внес бывший нардеп и экс-президент государственной строительной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась, который подозревается в завладении имуществом Нацгвардии. При этом ему оставили меру пресечения в виде залога в 100 млн грн.



«Укрбуд» заключил соглашение с Нацгвардией, согласно которому на территории бывшей военной части на Печерске должны были построить жилой комплекс, в котором Нацгвардия.должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 годах были заключены дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от имущества в обмен на 65 квартир на окраине Киева. Стоимость новых квартир оказалась на 81,6 млн грн меньше.



16 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала 35 млн грн залога с одесского бизнесмена Вадима Альперина, что является половиной внесенного им залога в 70 млн грн. НАБУ подозревает бизнесмена в руководстве преступной организации и контрабанде.