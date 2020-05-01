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У Зеленского отчитались о подготовке к смягчению карантина

01 мая 2020, 15:29

У Зеленского отчитались о подготовке к смягчению карантина

Власти готовится к постепенному смягчению карантинных норм в Украине, «детально прорабатывая все этапы». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании глав ведомств под председательством президента Владимира Зеленского, передает Офис главы государства.

Там напомнили, что сегодня должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут «по четким правилам», чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

На совещании было отмечено, что майские праздники — «последние из опасных выходных», которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

Кроме того, в Госпогранслужбе отчитались об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение «Дій вдома», которое контролирует прохождение самоизоляции во время карантина. Глава ведомства Сергей Дейнеко рассказал, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение «Дій вдома». Несколькими днями ранее таких было 50%.

На прошлой неделе Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях. 

По состоянию на утро 1 мая в Украине выявлено 10861 случаев коронавируса. Из них 272 человек умерли, 1413 пациентов выздоровели. За сутки подтверждено 455 новых случаев болезни.

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Офис президента Денис Шмыгаль
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Карантин коронавирус

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