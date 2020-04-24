Кабмин опубликовал этапы выхода из карантина

Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации», — написал Шмыгаль в Telegram.
Этап 1
В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.
В таком случаи возможно снятие ограничений на:
Этап 2
В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.
Снятие ограничений:
Этап 3
В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.
Снятие ограничений:
Этап 4
В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.
Снятие ограничений:
Этап 5
Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.
Снятие ограничений:
По состоянию на утро 24 апреля в Украине коронавирус выявлен у 7647 человек. Из них умерли 193 человека, 601 — выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 24 и 27 случаев соответственно.