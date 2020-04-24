Кабмин опубликовал этапы выхода из карантина

Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации», — написал Шмыгаль в Telegram.

Этап 1

В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.

В таком случаи возможно снятие ограничений на:

Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты;

тренировки в командных видах спорта;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кафе (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Этап 2

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.

Снятие ограничений:

бытовое обслуживание населения;

восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;

заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

кинотеатры под открытым небом;

спортивные залы и фитнес-центры;

отели;

восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

Этап 3

В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.

Снятие ограничений:

спортивные и детские площадки;

учебные заведения (отдельные);

метрополитен (спец. перевозки);

междугороднее транспортное сообщение в пределах области;

ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);

театры и кинотеатры;

заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;

заведения общественного питания с посетителями.

Этап 4

В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.

Снятие ограничений:

метрополитен и весь наземный общественный транспорт;

торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;

спортивные залы и фитнес-центры;

заведения общественного питания;

учреждения культуры;

учебные заведения;

плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Этап 5



Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.



Снятие ограничений:

Отмена других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

По состоянию на утро 24 апреля в Украине коронавирус выявлен у 7647 человек. Из них умерли 193 человека, 601 — выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.



В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 24 и 27 случаев соответственно.