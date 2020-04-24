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Кабмин опубликовал этапы выхода из карантина

24 апреля 2020, 21:26

Кабмин опубликовал этапы выхода из карантина

Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации», — написал Шмыгаль в Telegram.

Этап 1

В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.

В таком случаи возможно снятие ограничений на:

  • Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • часть объектов индустрии красоты;
  • тренировки в командных видах спорта;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кафе (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Этап 2

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.

Снятие ограничений:

  • бытовое обслуживание населения;
  • восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;
  • заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
  • кинотеатры под открытым небом;
  • спортивные залы и фитнес-центры;
  • отели;
  • восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

Этап 3

В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.

Снятие ограничений:

  • спортивные и детские площадки;
  • учебные заведения (отдельные);
  • метрополитен (спец. перевозки);
  • междугороднее транспортное сообщение в пределах области;
  • ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);
  • театры и кинотеатры;
  • заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;
  • заведения общественного питания с посетителями.

Этап 4

В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.

Снятие ограничений:

  • метрополитен и весь наземный общественный транспорт;
  • торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;
  • спортивные залы и фитнес-центры;
  • заведения общественного питания;
  • учреждения культуры;
  • учебные заведения;
  • плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Этап 5

Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.

Снятие ограничений:

  • Отмена других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

По состоянию на утро 24 апреля в Украине коронавирус выявлен у 7647 человек. Из них умерли 193 человека, 601 — выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 24 и 27 случаев соответственно.

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