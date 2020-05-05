Пять медучреждений исследуют препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения разрешило пяти медучреждениям проводить клинические исследования препарата для лечения коронавируса. Соответствующий приказ от 4 мая 2020 года № 1038 опубликован на сайте ведомства.



Медучреждения проведут исследование эффективности препарата Биовен («Биофарма Плазма») в качестве его использования в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.



Тестирование будут проводиться на базе Киевских городских клинических больниц № 4 и № 17, Белоцерковской городской больницы № 3, Львовской областной инфекционной клинической больницы и городской инфекционной больницы Одесского городского совета.

По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них 1619 человек выздоровели, 303 умерли. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания, из них 12 - в Донецкой области. Число пациентов с COVID-19 на Донетчине составило 81. В Луганской области по-прежнему известно о 37 случаях.