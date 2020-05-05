СБУ: «МГБ ЛНР» пыталась завербовать чиновницу Пенсионного фонда

Служба безопасности Украины зафиксировала две попытки вербовки граждан Украины членами «МГБ ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В конце марта представитель «МГБ ЛНР» в одном из мессенджеров связался с сотрудницей Управления Пенсионного фонда в Луганской области, которой предложил вознаграждение за передачу персональной информации бывших сотрудников украинских силовых структур.



Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в СБУ.



Спецслужба также установила попытку вербовки жителя подконтрольной властям части Луганщины, который периодически ездил в подконтрольный боевикам Луганск.



Во время одной из поездок его задержали члены «МГБ ЛНР» и, угрожая лишением свободы, принуждали к сотрудничеству, отмечают в СБУ. Мужчина должен был собирать сведения об украинских военных.



После возвращения на подконтрольную территорию он обратился в СБУ и рассказал об обстоятельствах вербовки.