СБУ: Спецслужбы РФ 103 раза пытались взломать украинские госресурсы с начала карантина

С марта специалисты СБУ нейтрализовали 103 кибератаки на государственные информационные ресурсы, обеспечивающие борьбу с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



С начала карантина хакеры массово направляют на почтовые ящики госучреждений письма на тему коронавируса, прикрепляя файлы с вредоносным программным кодом.



По информации спецслужбы, за атаками стоят российские спецслужбы, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов.



«Затем они планируют искажать или уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти», — говорится в сообщении.



С января по март СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.



По собранным материалам открыто 117 уголовных производств.