VoxUkraine собирает подписи в поддержку медреформы

Организация VoxUkraine собирает подписи в поддержку медицинской реформы. Открытое письмо опубликовано на сайте организации.



В VoxUkraine считают, что последние заявления президента Владимира Зеленского и министра охраны здоровья Максима Степанова «свидетельствуют о планах сворачивания реформы».



«Украина тратит на охрану здоровья 7% ВВП, из которых более половины поступает из карманов пациентов. Но имеет одни из худших в Европе показатели продолжительности жизни и здоровья. И одновременно жалкие официальные зарплаты медицинских работников и высокие теневые доходы некоторых из них», — говорится в письме.



Там подчеркивают, что начатая в 2017 году медреформа призвана это изменить. Ее главными принципами считаются: 1) акцент на профилактику — это дешевле, чем лечение; 2) деньги идут за пациентом«, то есть тем заведениям и медицинским работникам, которые предоставляют качественную помощь.



Сегодня реформа воплощена на первичном звене — заключено почти 30 миллионов деклараций пациентов с семейными врачами, 1550 заведений подписали соглашения с Национальной службой здоровья Украины.



В VoxUkraine напомнили, что зарплаты некоторых врачей «первички» выросли втрое, а количество пациентов, которые не обращались к врачу из-за недостатка средств, снизилось с 42% в 2016 году до 24-27% в 2018-2019 годах.



Также отмечается, что «практически все готово» и к реформе вторичного звена — 1675 специализированных учреждений (99%) уже заключили договоры с НСЗУ.



Авторы письма полагают, что часть врачей не заинтересованы во внедрении медреформы, «поскольку "белая" зарплата за предоставленные услуги вряд ли сможет сравниться с неформальными "благодарностями" от пациентов».



«Дело не в персоналиях, а в принципах. Если сейчас мы не продолжим внедрения справедливого финансирования — выше оплата за лучшие услуги — за несколько лет придется начинать все сначала. Но к тому времени система потеряет качественных врачей и управленцев, которые по-настоящему заботятся о здоровье своих пациентов», — подчеркивается в сообщении.