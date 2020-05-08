СМИ: Украина могла вернуть из плена больше граждан, если бы не позиция координатора ОБСЕ

Украина не смогла освободить некоторых граждан, находящихся в плену боевиков «Л-ДНР», из-за позиции координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриша. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники, которые знакомы с работой подгруппы.



По словам собеседников, представители Киева во время одного из заседаний гуманитарной подгруппы не смогли добиться информации о 20 конкретных лицах.



«Это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил», — утверждает источник.



По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, в результате чего Украине не были переданы многие установленные лица. При этом, отметил он, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.

214 человек числятся как незаконно лишенные свободы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей по состоянию на 30 апреля 2020 года.



Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.