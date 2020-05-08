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Рада соберется на внеочередное заседание в среду

08 мая 2020, 17:55

Рада соберется на внеочередное заседание в среду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 10:00 13 мая. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

Заседание созвано по требованию 158 народных депутатов.

Во время заседания депутаты заслушают отчет главы Национального банка. Также пройдет час вопросов к правительству. 

Кроме этого, нардепы рассмотрят во втором чтении «банковский закон», проект закона об оборонных закупках, освобождение от налогов медиков, работающих с больными коронавирусом; запрет банкам взимать неустойку, пеню и штрафы за несвоевременную плату по кредитам во время карантина и еще 30 дней после его завершения; освобождение ряда ФЛП от уплаты налогов ЕСВ; введение механизма, позволяющего уберечь от банкротства предприятия, которые из-за карантина не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами; усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабмина и другие. 

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