Рада соберется на внеочередное заседание в среду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 10:00 13 мая. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Заседание созвано по требованию 158 народных депутатов.



Во время заседания депутаты заслушают отчет главы Национального банка. Также пройдет час вопросов к правительству.



Кроме этого, нардепы рассмотрят во втором чтении «банковский закон», проект закона об оборонных закупках, освобождение от налогов медиков, работающих с больными коронавирусом; запрет банкам взимать неустойку, пеню и штрафы за несвоевременную плату по кредитам во время карантина и еще 30 дней после его завершения; освобождение ряда ФЛП от уплаты налогов ЕСВ; введение механизма, позволяющего уберечь от банкротства предприятия, которые из-за карантина не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами; усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабмина и другие.



