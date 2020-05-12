«ЛНР»: Дорожный рабочий подорвался на фугасе в Брянке

Дорожный рабочий пострадал при подрыве на, как предполагается, танковом фугасе в подконтрольном группировке «ЛНР» городе Брянка. Как сообщает «МЧС ЛНР», инцидент произошел днем 11 мая.



Подрыв произошел, когда рабочий, 1995 года рождения, управлял фронтальным погрузчиком при проведении дорожных работ.



Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: ожог пламенем лица и правой кисти I и II степени, закрытым переломом правого луча в типичном месте, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, в состоянии легкой степени тяжести.



Из травматологического отделения центральной больницы Брянки его перевели в хирургию центральной больницы Кадиевки (бывший Стаханов).