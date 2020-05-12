ОБСЕ: В Донецкой области увеличилось число нарушений режима тишины

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области с вечера 8 до вечера 9 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В период с вечера 8 до вечера 9 мая СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение их количества в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом», — говорится в сообщении.



Кроме этого, в ОБСЕ сообщили, что члены вооруженных формирований и дальше запрещали патрулям СММ ОБСЕ доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.