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ОБСЕ: В Донецкой области увеличилось число нарушений режима тишины

12 мая 2020, 12:25

ОБСЕ: В Донецкой области увеличилось число нарушений режима тишины

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области с вечера 8 до вечера 9 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В период с вечера 8 до вечера 9 мая СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение их количества в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОБСЕ сообщили, что члены вооруженных формирований и дальше запрещали патрулям СММ ОБСЕ доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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