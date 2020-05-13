Кабмин рассмотрит вопрос частичной остановки действия соглашения о безвизе с Беларусью

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проекты постановлений о частичной остановке действия соглашения о безвизе для граждан между Украиной и Республикой Беларусь, о внесении изменений в ПДД, а также изменения в перечень профессиональных заболеваний. Об этом сообщается в сегодняшней повестке дня правительства.



Также Кабмин планирует рассмотреть проекты распоряжений, в частности, об утверждении перспективных планов формирования территорий общин разных областей.



Кроме того, предусматривается рассмотрение кадровых вопросов и проектов указов президента Украины.



По данным сайта «Страна», правительство собирается запретить использование внутреннего паспорта для поездок в Беларусь с 1 сентября 2020 года. Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь.