Боевики ранили еще одного военнослужащего на Донбассе

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Катериновки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.



В ответ на обстрелы боевиков военные применили дежурные огневые средства.



Таким образом, вследствие обстрелов со стороны боевиков в течение сегодняшних суток ранены двое военнослужащих.