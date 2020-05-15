Штаб ООС рассказал об 11 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие стуки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись населенные пункты: Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Орехово, Хутор Вильный, Зайцево.



Военнослужащие ВСУ открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, украинские военные уничтожили одного и ранили не менее пяти боевиков на Донбассе.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, подытожили в штабе ООС.