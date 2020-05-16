В Украине выявлено 528 заболевших коронавирусом за сутки

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявлено 17 858 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 906 пациентов выздоровели, а 497 — умерли.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья.



За сутки зафиксировано 528 случаев болезни, 21 человек скончался. При этом 433 пациента выздоровели, что является рекордом за время пандемии.



Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области уже выявили 125 случаев болезни, но четыре последних случая не успели включить в общую статистику.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.