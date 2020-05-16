На Донетчине умер четвертый пациент с COVID-19. Еще у четверых за сутки подтвердили болезнь

62-летний житель Бахмута умер сегодня в результате коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Медики оказывали больному всю необходимую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Глубокие соболезнования близким и родственникам умершего», — отметил глава области.



Это четвертая смерть от коронавируса в Донецкой области с начала карантина.



По состоянию на 16 мая на подконтрольной властям территории Донетчины подтверждено 125 случаев COVID-19, из них четыре — за минувшие сутки (три в Мариуполе и один в Великоновоселковском районе). В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получили мужчины 39 и 26 лет и 73-летняя женщина. Все они контактировали с ранее заболевшими. В Новоселковском районе вирус обнаружен у 44-летнего мужчины, который вернулся из России.



44 человека на Донетчине выздоровели от коронавируса, 77 продолжают лечение.