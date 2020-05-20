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Зеленский не исключает свое баллотирование на второй президентский срок

20 мая 2020, 12:42

Зеленский не исключает свое баллотирование на второй президентский срок

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции допустил, что может баллотироваться на второй президентский срок.

На вопрос, хватит ли ему одной каденции для реализации своих целей, Зеленский ответил: «Честно? Одной не хватит».

При этом он уточнил, что пойдет на второй срок только при поддержке украинцев. «Любой президент, у которого будет 10-15-20% — не может идти на второй срок. Если будет высокая поддержка народа — я подумаю», — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок.

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