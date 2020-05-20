Зеленский не исключает свое баллотирование на второй президентский срок

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции допустил, что может баллотироваться на второй президентский срок.



На вопрос, хватит ли ему одной каденции для реализации своих целей, Зеленский ответил: «Честно? Одной не хватит».



При этом он уточнил, что пойдет на второй срок только при поддержке украинцев. «Любой президент, у которого будет 10-15-20% — не может идти на второй срок. Если будет высокая поддержка народа — я подумаю», — резюмировал Зеленский.



Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок.