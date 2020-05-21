«ЛНР» подтвердила 356 заболевших коронавирусом

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории было выявлено 356 случаев заболевания коронавирусом.



Об этом сообщила «министр здравоохранения» формирования Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Данных о выздоровевших и умерших в сообщении не приводится.



Вчера днем «ЛНР» заявила о 345 случаях заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось о шести смертях.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.