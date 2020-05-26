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Группировка «ДНР» запретила героизацию УПА

26 мая 2020, 13:23

Группировка «ДНР» запретила героизацию УПА

Так называемый парламент при группировке «ДНР» принял во втором чтении «законопроект» «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой отечественной войны».

Согласно бумаге, на подконтрольной группировке территории запрещена реабилитация и героизация представителей Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии, а также Организации украинских националистов (ОУН).

Указанные формирования «ДНР» отнесла к «фашистским коллаборационистам» времен Второй мировой войны.

По словам «спикера парламента» Владимира Бидевки, запрет героизации и реабилитации запрещен в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За нарушение будет предусмотрена административная ответственность.

«Закон» вступит в силу после подписи главы «ДНР» и публикации на сайте «народного совета».

В первом чтении он был поддержан в сентябре 2109 года.

В декабре 2018 года Верховная Рада Украины предоставила статус участников боевых действий всем ветеранам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов.

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