Отделение больницы в Волновахе закрыто на карантин из-за COVID-19

У одного из пациентов терапевтического отделения Волновахской центральной районной больницы выявили коронавирус. Отделение закрыто на двухнедельный карантин, передает «UA Суспільне».



На обсервации находятся девять медиков и 15 пациентов.



По словам врача отделения Ольги Белозеровой, в отделение новых пациентов не принимают, остались только те, кто лечился.



«После того, как мы ушли на карантин, мы не госпитализируем пациентов, остались те, которые у нас на долечивании и сейчас они будут находиться 2 недели у нас на самоизоляции. Пациенты у нас очень послушные, придерживаются карантина, даже не перемещаются по отделению, то есть у нас еда развозится по палатам», — отметила она.



Заместитель главного врача Александр Белозеров рассказал, что человек, у которого обнаружили COVID-19, в апреле был пациентом Мариупольской больницы. Тогда экспресс-тест и лабораторные исследования показали отрицательный результат. После того, как с двусторонней пневмонией он попал в Волновахскую больницу, у него диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина выздоровел, находится на самоизоляции дома. Среди контактных лиц — 105 пять человек.



«Они все обследованы в полном объеме, у всех взяты анализы, еще раз повторяю, экспресс-тесты у всех отрицательные, ждем сейчас результаты ПЦР тестов», — сказал Белозеров.