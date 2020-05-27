Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет министров разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



В частности, Кабмин создал министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также переименовал министерство энергетики и защиты окружающей среды в министерство энергетики.



Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах.



Обеспечение деятельности двух министерств будет осуществляться в пределах расходов, которые ранее были предусмотрены на единое ведомство в текущем году.

В августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.



Парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования 14 мая принял решение о необходимости разделения министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внес соответствующие рекомендации правительству.