В Киеве с 30 мая возобновят работу торговые центры

Торгово-развлекательные центры в Киеве начнут открываться с субботы, 30 мая, однако под запретом останется работа развлекательных зон.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга



При этом ТРЦ будут обязаны соблюдать санитарные нормы и регламенты



Кличко добавил, что также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.



«Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения», — рассказа он.



Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.



Как сообщалось, с 25 мая в Киеве возобновил работу метрополитен.

Всего в Киеве было выявлено 2710 случаев коронавируса. Из них 393 человека уже выздоровели, а 61 — умер.



По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, а 658 — умерли. За сутки зафиксирован 321 случай болезни.