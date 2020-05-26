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Донецкая область ослабляет карантин: разрешили междугородний транспорт и детсады

26 мая 2020, 14:55

Донецкая область ослабляет карантин: разрешили междугородний транспорт и детсады

Донецкая область начала второй этап ослабления карантина. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы ДонОГА Игорь Бойко во время брифинга.

Чиновник объяснил, что в минувшую пятницу область еще не соответствовала одному из трех критериев правительства для смягчения карантина — охвату ПЦР-тестированиями.

«Количество тестирований на 100 тысяч населения у нас уже составляет 13,4 [из 12 необходимых]. Вчера вечером мы провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И мы ввели в действие режим послаблений», — рассказал Бойко.

При этом на сайте Минздрава в графе тестирований до сих пор стоит показатель 9, а не 13,4. В ДонОГА объяснили, что министерство не учло количество тестирований для Донецкой области, которые проводились в киевской лаборатории.

Таким образом, в Донецкой области местные власти могут разрешить: 

  • проведение спортивных соревнований без зрителей; 
  • проведение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10м2);
  • открытие отелей (без ресторанов);
  • работу общественного, пригородного и междугороднего транспорта;
  • открытие детских садов.

Бойко уточнил, что областная комиссия констатировала, что регион соответствует критериям послабления карантина, но конечное решение по всем пунктам принимают органы власти на местах. 

В свою очередь директор департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА Артем Литвинов отметил, что пассажирское автомобильное сообщение между населенными пунктами области возобновляется с сегодняшнего дня. Межобластное транспортное сообщение (в том числе железнодорожное) может быть возобновлено с 1 июня.

Запрет на пересечение КПВВ на линии соприкосновения по-прежнему продолжает действовать.

В Украине с 22 мая действует адаптивный карантин (в каждом регионе отдельно). Он предполагает пять этапов смягчения ограничений. Предполагается, что каждый этап будет вводиться через 10 дней. Каждый регион может внедрять послабления при условии соответствия трем критериям, которые определило правительство.

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